Tiro con l’arco | bilancio agrodolce in casa Italia a fine Mondiale Pesa il mancato pass olimpico dei terzetti

(Di lunedì 7 agosto 2023) I Campionati Mondiali 2023 diconsonoati ufficialmente agli archivi con unin chiaroscuro per l’, che andava a caccia di una difficile qualificazione olimpica a squadre alla prima occasione utile. L’obiettivoa cinque cerchi è sfumato per entrambi i, che avranno comunque altre chance di conquistare il ticket per Parigi 2024. Ciò nonostante, non mancano delle note positive per il movimento azzurro a Berlino. Il Bel Paese infatti è tornato sul podio iridato in una specialità olimpica dopo essere rimasto a secco nell’ultima edizione del 2021 a Yankton, centrando una splendida medaglia di bronzo nella prova a coppie miste con Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli al termine di un percorso esaltante. Il duo tricolore ha perso solo ...