Terzo Polo | Paita attacca Calenda | “Vediamo con chi romperà nel 2024…”

In attesa della verifica invocata da entrambe le parti su una possibile separazione dei gruppi parlamentari, in casa Terzo Polo il clima rimane molto teso. L'ipotesi di una ricomposizione appare poco credibile e sembra proprio che la decisione definitiva possa essere rivelata dai due leader politici dopo la pausa ...Il progetto del Terzo Polo è sempre apparso insidioso e tutto in salita, nonostante le convinzioni di Carlo Calenda di riuscire ad attirare i voti dei moderati di centro con le sue ricette politiche. L'obiettivo era ...

"È tutto finito". Quando si dice Terzo Polo, la gente ride. Un requiem (di A. Cangini) L'HuffPost

In attesa della verifica invocata da entrambe le parti su una possibile separazione dei gruppi parlamentari, in casa Terzo Polo il clima rimane molto ...Il leader di Azione è pessimista su una corsa in comune con Italia Viva alle elezioni europee: "È estremamente improbabile". Sul calendario c'è la data X per il divorzio in Parlamento ...