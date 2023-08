Terzo Polo | addio Calenda-Renzi definitivo? Arriva la conferma

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) In merito alla vicenda che vede come protagonista ilta lain merito alla possibile rottura tra Carloe Matteo: il tuttograzie all’ex candidato sindaco della Capitale in una intervista C’è voluta l’ennesima. L’ennesima intervista (questa volta rilasciata al quotidiano “La Repubblica“) per ribadire quello che già in molti sospettavano. Ovvero che le strade tra Matteoe Carlosi sono già separate da un bel po’ di tempo. Ladirettamente d quest’ultimo. Il leader di ‘Azione‘ fa sapere che è improbabile, attualmente, che i due partiti (Italia Viva, ndr) possano andare insieme, mano nella mano, in vista ...