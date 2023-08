Terziario | secondo trimestre in chiaroscuro | i prezzi non scendono | incertezza sui consumi

(Di lunedì 7 agosto 2023) Neldel 2023 il fatturato delle imprese bergamasche con almeno 3 addetti attive nelcontinua a evidenziare variazioni positive su base annua, benché in rallentamento: l’aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 è pari al +4,2% nei servizi e al +2,5% nel commercio al dettaglio. Il confronto su base congiunturale, ossia rispetto alprecedente, mette però in luce una flessione nell’ultimo periodo per il commercio al dettaglio (-0,9%), mentre i servizi si confermano in crescita, sebbene con una velocità quasi dimezzata rispetto ai primi tre mesi dell’anno (+0,8% vs +1,4%). Tale evoluzione si innesta in un quadro di inflazione elevata, il cui percorso di rientro non appare scontato: istanno ancora crescendo e, se nei servizi l’incremento (+1,6% ...

"La contrazione ha riguardato soprattutto il manifatturiero e il, mentre la domanda delle ... L'analisi di Bankitalia Per l'istituto di via Nazionalela quale "sulla riduzione hanno ...La città è stata protagonista del miracolo economico italiano nelDopoguerra e, in generale,... Investire sulGenova sembra aver condensato in una sola zona vari problemi che ...ROMA - Dopo l'espansione della prima metà del 2022, nelsemestre la domanda di credito delle imprese si è ridotta in tutte le aree del Paese, con un ...il settore manifatturiero e il, ...

CONFINDUSTRIA Brescia, settore terziario: nel 2° trimestre 2023 a ... Radio Bruno - Brescia

L’Italia ha perso un milione e mezzo di abitanti negli ultimi dieci anni. L’effetto è stato però diverso tra province, non solo tra nord e sud, ma anche tra aree più e meno dinamiche. Genova, un tempo ...Per capire com'è cambiato il lavoro e che angoscia può dare bisogna riguardare film come "Fantozzi" e "Yuppies" o leggere un libro di 30 anni fa ...