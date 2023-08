Terra Amara Anticipazioni 8 agosto 2023 | Zuleyha si schiera con Sevda!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda l' 8 agosto , alle 14.10 , Hunkar prende Sevda di petto per dirle che non deve illudersi: in realtà, Demir si è preso cura di lei soltanto per ...Domani, martedì 8 agosto , preparatevi per il ritorno di, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5 . Ecco un' anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato ...... Dalla strada al palco ha avuto 1.030.000 utenti (12.5%); Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto .000 spettatori (%); Canale 5: Beautiful ha appassionato .000 spettatori (%); Canale 5:ha ...

Terra Amara, anticipazioni, spoiler e trama 8 agosto 2023 Napolike.it

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 8 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.Terra Amara andrà in ferie ad agosto 2023 per un totale di due settimane in cui andranno in onda le repliche della prima stagione. Da quando