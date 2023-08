Terminate in Campania le riprese di “Qui staremo benissimo” di Renato Giordano con Asia Argento

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sonoina Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento ledi “Qui”, film di(Senza amore, direttore “Benevento città spettacolo” e numerose regie teatrali) prodotto da Giallo Limone Movie, Saba Produzioni e Green Onions Entertaiment, in collaborazione con Rai Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo di Regionee Film Commission Regione. Tra gli interpreti del film, la palermitana Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte, e a breve la serie Never too late prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia), il TikToker, attore e modello napoletano Antonio ...