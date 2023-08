Tentato furto a casa del vicepremier Tajani | ladri aggirano scorta e scardinano inferriate | in fuga per l' allarme

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il ministro degli Esteri eAntonioè stato vittima di unnella suadi Roma, nel quartiere Parioli. Deiavrebbero infattidi forzare ledi sicurezza della sua abitazione, ma il suono dell'li ha messi in, costringendoli a scap

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è stato vittima di unnella sua casa di Roma , nel quartiere Parioli. I ladri, secondo quanto emerso, avrebberodi forzare le inferriate di sicurezza della sua abitazione, ma l'allarme ha messo in ...AGI - Tentativo didomenica notte nell'abitazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in zona Parioli, a ... dopo essersi arrampicati fino all'appartamento del ministro, avrebbero...Tentativo didomenica notte nell'abitazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in zona Parioli, a ... ignoti, dopo essersi arrampicati fino all'appartamento del ministro, avrebbero...

