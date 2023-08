Tennis | Wta Montreal | esordio vincente per Paolini

(Di lunedì 7 agosto 2023), 7 ago. - (Adnkronos) -per Jasmineal torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L'azzurra, numero 49 del ranking Wta, sorteggiata nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, ha sconfitto 7-6 (7-3), 6-2, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, la croata Donna Vekic, numero 22 del mondo.

Tennis, Jasmine Paolini supera Donna Vekic e vola al secondo turno del WTA di Montreal RaiNews

Montreal, 7 ago. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Montreal (cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L'azzurra, numero 49 del ranking Wta, sorteggiata nella ...