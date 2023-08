(Di lunedì 7 agosto 2023) La toscana supera l'esordio battendo la croata Vekic in due set(CANADA) -laper Jasminenell'"Omnium Banque Nationale Open",WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si disputa sul cemento di(ad anni alterni con Toronto), in Canada. La

La toscana supera l'esordio battendo la croata Vekic in due set MONTREAL (CANADA) - Buona la prima per Jasmine Paolini nell'"Omnium Banque Nationale Open",WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si disputa sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.49 del ranking, ...Inoltre, ha unmolto vario: non si tratta di un solo colpo, tutto il suo repertorio è ... Solo uno di noi tre ha vinto undel Grande Slam, ovvero Carlos. Siamo giovani, abbiamo molto tempo ...Esordio vincente per Jasmine Paolini alWta 1000 di Montreal (cemento, montepremi 2.788.468 dollari). L'azzurra, numero 49 del ranking Wta, sorteggiata nella parte alta del tabellone, quella presieduta dalla numero uno del mondo Iga ...

Tennis: Torneo Montreal. Buona la prima per l'azzurra Paolini Tiscali

La toscana supera l'esordio battendo la croata Vekic in due set MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Buona la prima per Jasmine Paolini ...Dove vedere il tennis in TV in chiaro e in streaming: quali sono le piattaforme e i canali gratuiti e quelli a pagamento o in abbonamento per vedere i tornei ATP, WTA, Coppa Davis.