Tennis | Cocciaretto nominata ‘Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport’ dal ministro Tajani

(Di lunedì 7 agosto 2023) Importante riconoscimento per Elisabettata azzurra,Sport‘ da Antonio. Il vicepresidente del Consiglio edegli Affari eCooperazione internazionale ha incontrato l’atleta marchigiana presso la Farnesina, omaggiandola di questo importante riconoscimento. “Lo sport è un grande strumento di pace e noi vogliamo che i giovani atleti possano rappresentare nel mondo l’Italia per favorire il dialogo con gli altri Paesi e le presenze turistiche” ha dichiarato, fresca di titolo a Losanna e debutto tra le prime 30 del mondo, ha detto: “Per me è un piacere essere ambasciatrice ...

Il tabellone: due italiane al via Assente la numero uno d'Italia, Elisabetta, le ... Una rivale che, sulla carta, appare ingiocabile, ma nelnon sono i pronostici a scendere in campo.ExploitMentre ilmaschile macina grandi stelle e anche grandi aspettative, anche ilfemminile cerca di seguire questa strada. Nell'ultima settimana, in ambito Wta, una ...Ora ilitaliano ha diverse frecce al suo arco e a noi che lo commentiamo in tv non può che ... In chiave tricolore Elisabettapochi giorni fa ha conquistato il suo primo titolo Wta ...

Tennis, Elisabetta Cocciaretto vince Wta 250 Losanna. E' il primo successo in carriera Sky Sport

Qui è entrata in gioco la caparbietà della Cocciaretto, oltre alla bravura del suo team guidato ... Bologna nel destino, per arrivare ai vertici del tennis mondiale. E una grande soddisfazione anche ...Raffaella Reggi ha parlato a Tuttosport in vista dei Masters 1000 in terra americana: "Sono due tornei che commento ormai da vent’anni, sorprendendo chi pensa che a Ferragosto debba essere in vacanza… ...