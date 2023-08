Tennis | Atp Next Gen Race Nardi ' vede' top 8 | Alcazar primo | Musetti 3°

Meno di 70 punti dividono il pesarese dalla qualificazione alle Finals ROMA - Meno di settanta punti dividono Luca Nardi dalla top 8 che garantisce la qualificaizone alleNext Gen Finals. L'azzurro, dopo il successo nel Challenger di Oporto, sale in 12esima posizione, preceduto di soli due punti da Flavio Cobolli. Sconfitto in fiale a Lexington, il francese Arthur ...Da lunedì 7 a domenica 13 agosto uno dei tornei più attesi del circuito. Quattro gli azzurri: Sinner, Musetti, Berrettini e ......degni di nota sono stati la finale degli Australian Open ad inizio anno e la finale dell'500 di ... Alex ha mostrato un gran, io ho cercato di mantenere il livello il più possibile. Sono molto ...

The 2023 Toronto National Bank Open starts play today, marking the beginning of one of the most significant tennis events of the season. This event is an ATP 1000 level tournament, meaning most of the ...Carlos Alcaraz will begin his campaign in Canadian Open on Wednesday when he faces the winner of Bernabé Zapata Miralles and Ben Shelton ...