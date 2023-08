Teaser di Unwanted | a novembre arriva la serie Sky con Marco Bocci

...nella nuova serie Sky Original- Ostaggi del mare , in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a novembre e, nel frattempo, apprezzabile nelle prime, drammatiche immagini del...... drammatiche immagini deltrailer. La serie sarà prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa. " Ostaggi del mare è liberamente tratta da "Bilal", il ...vedi anche, iltrailer della nuova serie Sky Original. VIDEO UN CAST MULTICULTURALE Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata ...

Unwanted - Ostaggi del mare, il teaser della serie Sky Original Sky Tg24

