Leggi anche, aerei, intercettazioni, incendi: i temi sul tavolo del Cdme caro voli, misure in arrivo, ildel governo: le proposte sul tavolo "Unica Cgil non sarà né solidale né ...Ora però un articolo che si trova all'interno del decreto leggee Voli vorrebbe alzarli. Il ... raggiungendo gli auspicabili e fondamentali obiettivi di digitalizzazione, mettendo in primo......presentata ufficialmente alla Commissione europea la proposta di modifica complessiva del... Il decreto Omnibus Il decreto Omnibus invece mette mano al nodo deie interviene sul caro voli, ...

Taxi, il piano dei sindacati: pronto sciopero contro il decreto Omnibus. «Non venga convertito in legge» ilmessaggero.it

I tassisti sono pronti allo sciopero. E a bloccare le città. Forse subito, forse a settembre quando le città saranno più piene e quindi le proteste provocheranno ...Le decisioni di politica monetaria da parte della Bce pesano sulle erogazioni, mentre crescono le somme concesse dalle banche e anche le annualità di rimborso.