Taxi gratis fuori dalle discoteche | l’ex del Grande Fratello Vip rivendica | “Progetto di legge ideato da me e strutturato da Salvini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) C’è anche un’idea di Nikita Pelizon dietro la sperimentazione voluta dal Governo, che offriràall’uscita delleper riportare a casa chi non supera il test anti-alcol. A rivelarlo è stata la stessa vincitrice dell’ultima edizione delVip, che in una diretta Instagram di poche ore fa ha parlato di “una cosa incredibile” che le è accaduta alcuni giorni fa. “Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima”, ha confessato l’influencer e modella. “Sono stata chiamata a partecipare ad un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale”. A coinvolgere l’uragano Pelizon (come si fa chiamare su Twitter) è stata l’Aicdc, l’associazione ...