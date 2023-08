Taxi e caro voli ma è scontro sul tetto agli stipendi dei manager del Ponte sullo Stretto

Sia l'intervento suiche la norma sulvoli faranno parte di un decreto omnibus 'recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di asset, attività economiche e investimenti ...... sul tavolo la bozza del dl Asset e investimenti, decreto Omnibus di 34 articoli che tocca diversi temi, dal nodo deiagli interventi contro il- voli e alle norme anti piromani . Il ...Un decreto Omnibus di 34 articoli che mette mano come annunciato al nodo deie interviene sulvoli ma che contiene anche norme per gli investimenti strategici, interventi per strade e ...

Dai taxi al caro-voli, oggi il 'decreto omnibus' approda in Cdm AGI - Agenzia Italia

Non basta a placare le opposizioni l'assicurazione dell'ad della società Stretto di Messina, Ciucci, che la norma sia pensata solamente per reclutare i migliori tecnici sul mercato per costruire la ma ...Taxi, le licenze potranno aumentare del 20%Il decreto punta ... Il decreto che sarà oggi in Consiglio dei ministri stanzia oltre un miliardo di euro aggiuntivo per far fronte al caro materiali. Per il ...