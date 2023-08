Taxi | aerei | intercettazioni | incendi | i temi sul tavolo del Cdm

(Di lunedì 7 agosto 2023) Al centro del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 17 anche la banda ultra larga, la lotta alle dipendenze e disposizioni sul processo civile Il decreto legge in materia die costo dei voli, quello sull’uso delleper quanto riguarda i reati legati all’associazione a delinquere per mafia dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, contenente anche norme per il contrasto agliboschivi, sono iconfermati all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17 a Palazzo Chigi. Sulanche un’informativa sulla nuova Strategia nazionale per la Banda ultra larga 2023-2026. Il provvedimento in materia di giustizia conterrà anche disposizioni su processo civile, recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche e sul ...

