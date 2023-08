Tarquinia | nuova postazione con moto d’acqua per la sicurezza in mare

(Di lunedì 7 agosto 2023)- Si rafforza ail sistema diingrazie ad un presidio per il soccorso acquatico, con unamunita di radio pronta a intervenire in caso di emergenza con personale estremamente preparato. All’iniziativa presentata dal Sindacato italiano balneari (Sib) aderiscono il Comune died alcuni stabilimenti balneari diLido, ed è autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il servizio è svolto da “La Compagnia delLifeguard”, anche nelle spiagge libere delle Saline e di Sant’Agostino, con bagnini qualificati che si avvalgono di postazioni con torrette di avvistamento dotate di attrezzature di salvataggio, collegate tra loro via radio e a una centrale gestita da un ...

Il mondo in cui si onoravano aè ad esempio diverso dalle usanze di Chiusi. Ogni città ...delle Notti d'Estate sulla terrazza del Museo - spiega il direttore Carmelo Malacrino - questa...... tra il Tevere e Chiusi, la zona di Bolsena,e il Mar Tirreno che, ospitando anche ... la professoressa Simonetta Stopponi , direttrice dello scavo, in occasione della, suggestiva, ...I due insieme tenteranno unarincorsa alla difficile strada del successo. Acclamato dalla ...L'iniziativa è realizzata dall'associazione Altri Sguardi in collaborazione con il comune di

Tarquinia - Nuovo presidio di soccorso in mare, si rafforza la ... Paolo Gianlorenzo

Giallo su una 12enne di Tarquinia data per scomparsa, poi per ritrovata e ora nuovamente per scomparsa. La ragazza di nome Benedetta Cristofani era scomparsa sabato 4 agosto mentre si trovata nel ...Il giallo sulla 12enne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso si fa sempre più fitto. Benedetta Cristofani è stata ritrovata Secondo quanto era stato ricostruito ...