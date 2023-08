Targa storica | dopo anni di stallo sbloccato decreto attuativo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilentrerà in vigore dal momento in cui verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e potrà essere applicato a partire dal 60esimo giornola data di pubblicazione. Che cosa cambia oggi. ...

Che cosa significa Da oggi in poi, grazie al decreto attuativo, è possibile richiedere ladella propria vettura . Quindi tutti i proprietari di auto storiche hanno la possibilità di ...Macchine d'epoca, sbloccato il decreto per il rilascio die libretto storici Buone notizie per chi possiede una macchina d'epoca . D'ora in poi si potrà richiedere ladella propria auto. Così i proprietari delle quattro ruote di tempi andati che vogliano rivivere le passate glorie potranno richiederee libretto dell'epoca. In Italia si contano ...Il costo del rilascio dellasarà di 549 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole . L'iniziativa, perseguita con tenacia dall' Automotoclub ...

Si potrà chiedere (e ottenere) la targa storica della propria auto AGI - Agenzia Italia

Nel panorama dei veicoli storici, l'Italia ha compiuto un passo decisivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via al decreto ...Anche in altre città alcuni monumenti continuano a commemorare i militari uccisi in occasione dell’invasione sovietica dell’Afghanistan. L'articolo del Monde ...