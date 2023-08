ll vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioha designato la tennista Elisabetta, tra le top30 della classifica mondiale, quale prima 'Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport', incontrandola alla Farnesina.Importante riconoscimento per Elisabetta, la tennista azzurra, è stata nominata " Ambasciatrice della Diplomazia dello Sport" da Antonio. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari e della Cooperazione ......strumento di pace e noi vogliamo che i giovani atleti possano rappresentare nel mondo l'Italia per favorire il dialogo con gli altri Paesi e le presenze turistiche ' ha dichiarato,...

Tajani, Cocciaretto ambasciatrice Diplomazia dello Sport Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, AUG 7 - Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani on Monday named tennis player Elisabetta Cocciaretto Italy's first "Sports Diplomacy Ambassador". The 22-year-old entered the ...ll vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha designato la tennista Elisabetta Cocciaretto, tra le top30 della classifica mondiale, quale prima 'Ambasciatrice della ...