Taglio PNRR | Casillo PD | Secondo grande furto al Sud dopo Autonomia differenziata

(Di lunedì 7 agosto 2023): “Una scelta che danneggia fortemente le nostre comunità e che mette seriamente a rischio quei progetti di messa in sicurezza” “Se l’intenzione del Governo Meloni è quella di sopperire allo scelleratodei fondi delfinanziando quei progetti con i soldi destinati alle Regioni nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione stiamo assistendo, di fatto, alai danni del Mezzogiornol’”. È quanto dichiara Mario, capogruppo regionale della Campania del Partito Democratico, nel corso della conferenza stampa indetta dal PD Campania per fare il punto rispetto ai tagli al ...

Il Governo Meloni va avanti con l'idea di tagliare progetti delper un valore di 13 miliardi di euro. Unche colpirebbe in maniera significativa il Sud e, in particolare, Napoli, mettendo a rischio azioni attese da anni come l'abbattimento delle Vele ...... sulla proposta di revisione dele capitolo REPowerEU. 'Per esempio - prosegue Emiliano in una nota - nella mia regione non ha senso ildelle misure sul dissesto idrogeologico, perché le ...Napoli . Parte da Napoli la mobilitazione politica contro i tagli del. 'E' unche ha ricadute molto pesanti per il Mezzogiorno e per la Campania, che hanno costruito nel piano un volano di possibile ripartenza e però affrontano ora le scelte penalizzanti dal ...

Torino rischia di perdere quasi mezzo miliardo di euro di fondi del Pnrr. Per la precisione, 493 milioni. E' una conseguenza dei tagli del governo, per un totale di 13 miliardi in Italia. A denunciare ..."Sono passati cinque giorni da quando il ministro Fitto ha riferito alla Camera sul definanziamento al Pnrr sostenendo che le risorse per i progetti sarebbero state prese altrove e non abbiamo traccia ...