Tachipirina o aspirina? Quasi tutti sbagliano e può essere un problema per la salute

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tra l’una e l’altra cambia solo qualche consonante, ma non si tratta di fermaci intercambiabili. Ecco le differenze traAlzi la mano chi non ha mai preso almeno una volta unao un’. Specie nei mesi freddi (ma non solo), è il rimedio più semplice e veloce al tipico malsintomatico dell’influenza. Complice anche l’assonanza tra i due termini, molti pensano che si tratti di farmaci praticamente identici e intercambiabili. Ma non è così. Vediamo in che cosa si differenziano. Sembrano identiche, ma c’è una sostanziale differenza! – grantennistoscana.itConoscere la differenza traè fondamentale per scegliere in maniera corretta cosa assumere al momento del bisogno e quando è bene utilizzare l’uno o ...