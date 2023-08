Tabellone Wta Praga 2023 | Bouzkova guida il seeding | presenti Errani e Stefanini

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ildel torneo Wta di, in programma da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto sul cemento ceco. La prima forza delè la beniamina di casa Marie, seguita dalle cinesi Lin Zhu e Shuai Zhang. Le due tenniste italiane ai nastri di partenza sono Sarae Lucrezia. Di seguito ecco ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TV FINALE (LL) Hibino vs (4) Noskova SEMIFINALI (LL) Hibino b. Cristian 6-4 6-7(2) 6-3 (4) Noskova b. (Q) Korpatsch 6-1 6-1 QUARTI DI FINALE Cristian b. (8) Baindl 6-4 1-6 6-2 (LL) Hibino b. (WC) Martincova 6-2 6-1 (4) Noskova b. Schmiedlova 6-0 6-2 (Q) Korpatsch b. (6) Cornet 7-6(3) 6-1 SECONDO TURNO Cristian b. (Q) Arango 6-4 6-3 (8) Baindl b. Niemeier 5-0 ritiro (WC) Martincova b. Yuan ...

Buone notizie anche da Camila Giorgi che difende punti (e tanti) in Canada e si è qualificata per ilprincipale di Montreal. La bella azzurra ha lottato per quasi due ore, sofferto più del ...Camila Giorgi se la vedrà contro Bianca Andreescu nel primo turno del1000 di Montreal 2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città ... PROGRAMMA E COPERTURA...Lucia Bronzetti se la vedrà contro Belinda Bencic nel primo turno del1000 di Montreal 2023 (Canada) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città ... PROGRAMMA E COPERTURA...

WTA Montreal, tabellone: Paolini pesca Vekic, Bronzetti evita le quali ma trova subito Bencic [VIDEO] Ubitennis

Camila Giorgi si qualifica per il tabellone principale del torneo WTA 1000 di Montreal, aumentando a tre il numero di italiane presenti nell'e evento canadese. La marchigiana batte per 6-3 4-6 6-3 l' ...(Adnkronos) – Camila Giorgi entra nel tabellone principale del torneo Wta di Montreal 2023. Nel decisivo turno delle qualificazioni, l’azzurra batte la statunitense Ashley Krueger per 6-3, 4-6, 6-3. N ...