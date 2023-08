Tabellone Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner | Musetti | Berrettini e Sonego al via

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilcompleto e aggiornato deldi, primo dei due torneiche precedono l’ultimo slam stagionale, gli Us Open. Sul cemento canadese è Carlos Alcaraz, numero uno del mondo e recente vincitore di Wimbledon, a guidare il seeding. Assente invece Novak Djokovic che giocherà il torneo di Cincinnati in avvicinamento allo slam newyorkese. Quattro i tennisti italiani ai nastri di partenza: Jannik, Lorenzo, Matteoe Lorenzo(i primi due accreditati di una testa di serie). Ecco cosa ha riservato loro il sorteggio. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI ILCOMPLETO PRIMO TURNO (1) Alcaraz BYE Shelton vs Zapata Miralles (Q) Garin vs Kecmanovic Bublik vs (15) ...