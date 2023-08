Sventato attentato a Zelensky Arrestata una donna | giallo a Kiev

Ucraina, secondo l'intelligence di Kiev (SBU) è stata arrestata una donna accusata di aver aiutato la Russia a pianificare unal Presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a Mykolaiv. In un comunicato, l'SBU ha affermato di aver arrestato una "informatrice dei servizi segreti russi che stava raccogliendo ...AGI - I servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno dichiarato di aver arrestato una donna accusata di aver aiutato la Russia a pianificare unal Presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. In un comunicato, l'SBU ha affermato di aver arrestato una 'informatrice dei servizi segreti russi ...Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha comunicato oggi l'avvenuto arresto di un informatore russo, colto in flagrante mentre si apprestava a consegnare informazioni riservate all'intelligence ...

007 Kiev: “Sventato attentato a Zelensky". Arrestato un informatore Sky Tg24

