Diversamente, potrà usufruire immediatamente di un buono sconto per l'acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali, così come per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete ...Nel 2005, Corser susegnò la pole, ma la doppietta Ducati fu di Laconi. Il 2006 vide solo la ... eccitante e l'atmosfera del Misano World Circuit, che siquando una roboante Ducati ...Diversamente, potrà usufruire immediatamente di un buono sconto per l'acquisto di accessori, abbigliamento o ricambi originali, così come per pagare i servizi di manutenzione presso la Rete ...

Suzuki infiamma l'estate delle due ruote con il bonus RidePlus ... Italpress

TORINO (ITALPRESS) - Suzuki scalda ulteriormente l'estate e promuove un'iniziativa Suzuki RidePlus per l'acquisto della GSX-S1000GT, che rappresenta l'indiscusso punto di riferimento del segmento ...