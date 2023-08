Superbonus | la protesta di famiglie e imprenditori sotto il ministero | “Vogliamo lo sblocco di tutti i crediti | siamo senza soldi”

(Di lunedì 7 agosto 2023)e professionisti si sono dati appuntamentola sede deldell’Economia per chiedere lodelle cessioni del credito. “Oggi ho incontrato gli esodati” ha detto la deputata M5s, Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera, “manifestano disappunto e indignazione per le scelte fatte dal governo. Chiedono giustizia sui bonus fiscali e sulla riapertura all’acquisto deid’imposta da parte di Poste, Cassa depositi e prestiti e le aziende partecipate dallo Stato. Proprio loro che hanno contribuiti a rendere le nostre case meno energivore, a creare lavoro green e ad aumentare il nostro Pil. È una situazione inaccettabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...attuato anche quelle politiche ambientali che andavano a favore dei più ricchi (come il, ... in Francia, proprio l'aumento delle tasse sui carburanti ha innescato ladei gilet gialli)...Una situazione di stallo, che ha portato i cosiddetti "esodati del" ad unaad oltranza davanti alla sede del Mef nella speranza di riportare l'attenzione su un grave problema ...Esodati, il portavoce: 'Siamo almeno in 200 nella stessa situazione' 'Nella sola nostra chat siamo più di 200 - tira le somme Giuseppe Volpe, portavoce del comitato - siamo allo stremo, e ...

ROMA - I bonus edilizi sono stati concepiti per facilitare gli interventi di ristrutturazione del nostro patrimonio immobiliare, consentendo anche a chi ha un r ...