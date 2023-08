Suicidio Ruffino | Nessuna malattia grave | l' ultima telefonata preoccupante alla compagna e i 6 bigliettini di scuse

Seduta difficile invece per Visibilia Editore e Sif dopo la scomparsa prematura del numero uno Luca Giuseppe Reale, su cui la Procura indaga per istigazione al. NUOVO SERVIZIO ...Seduta difficile invece per Visibilia ( - 25%) e Sif ( - 12%) dopo la scomparsa prematura del numero uno Luca Giuseppe Reale, su cui la Procura indaga per istigazione al. Sul mercato ...Visibilia editore crolla in Borsa: - 25,45% in poche ore daldiLa scomparsa del presidente e amministratore delegato di Visibilia Luca Giuseppe Realesi riflette in Borsa . Avvio pesante per la società in Piazza Affari: il titolo perde ...

Morte Luca Ruffino, la telefonata, poi lo sparo in casa. Il suicidio a Milano del presidente di Visibilia editore Corriere Milano

Il sindaco di Basiglio, Lidia Reale, è incredula per la scomparsa dell’imprenditore: “Venerdì ci eravamo confrontati per una serie di progetti. La mia vicinanza ai figli Mirko e Andrea” ...Luca Ruffino si è suicidato a Milano lo scorso sabato 5 agosto nella sua camera da letto. Gli investigatori hanno trovato 6 biglietti scritti dal presidente di Visibilia Editore prima di togliersi la ...