Suicidio Ruffino | la procura di Milano apre un’indagine | non risultano problemi di salute

(Di lunedì 7 agosto 2023) Unche resta coperto dal mistero. La morte di Luca Giuseppe Reale, presidente di Visibilia Editore, per il momento ha portato all’apertura dida parte delladiper il reato di istigazione al. Un atto che viene considerato necessario, soprattutto per svolgere alcuni accertamenti come l’autopsia sul corpo del manager attesa nelle prossime ore.si è tolto la vita nella sua abitazione milanese con un colpo di pistola sparato nella notte tra sabato e domenica. Il presidente di Visibilia, società al centro della polemica politica dopo le indagini che hanno coinvolto anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha lasciato sei biglietti. Rivolti soprattutto ai familiari, per scusarsi con loro per il suo gesto. ...