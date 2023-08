Suicide Squad | una nuova foto del Joker di Jared Leto ci riporta nel 2016

(Di lunedì 7 agosto 2023) Molti attori hanno interpretato ilnel corso degli anni e Joaquin Phoenix tornerà presto a vestire i panni del più grande nemico di Batman in: Folie à Deux, entrato in produzione nella fine dello scorso anno. Il sequel di Todd Phillips sarà scollegato dal DCEU, come già abbiamo scoperto qualche mese fa, la serie di film iniziata con Man of Steel nel 2013 e che dovrebbe concludersi con Aquaman e il Regno Perduto alla fine di quest’anno.: rivelata unadeldiIldel DCEU è stato precedentemente interpretato da. Il regista del film del, David Ayer, ha condiviso su Twitter una ...

Superman: Dawn of Justice ,e Justice League . Più di recente, ha fatto la sua ultima apparizione come Batman in The Flash , che l'attore ha descritto come il migliore che abbia mai ...Descritto come il "The"del MCU" , il lungometraggio riunisce sul grande schermo gli antieroi più famosi del MCU , che dovrebbero essere guidati da Bucky Barnes\Soldato d'Inverno : ...... mossa più probabile considerato lo storico di HBO Max (anche Peacemaker, la serie tv spin - off di Thecon protagonista John Cena e scritta e diretta dallo stesso Gunn, venne ...

David Ayer spiega la scena dei titoli di Suicide Squad (ma resta ... Asiatica Film Mediale

Il regista, ad anni di distanza dall'uscita del film, ha pubblicato una nuova immagine del Joker di Jared Leto.Il ritmo incredibile del nuovo film Warner Bros Discovery con protagonista Margot Robbie ha pochi eguali nella storia del cinema.