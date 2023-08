“Sui soldi sono ebrea” | non si placa bufera su frase assessora FdI Ancona Fratoianni | “Si dimetta”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non silasull’alla Cultura del comune diin quota Fratelli d’Italia, Anna Maria Bertini che in conferenza stampa per rivendicare le sue doti di amministratrice oculata aveva detto “su queste cosemolto…”. Dopo la levata di scudi a livello locale di opposizioni e comunità ebraica, oggi a chiedere la testa dell’è il leader di Sinistra Italiana Nicola. “Ogni giorno questa destra, inadeguata e inquietante, ci fa una brutta sorpresa. Non bastava a livello nazionale la vergogna del braccio destro dell’attuale presidente della Regione Lazio con le sue parole indecenti sulla strage di Bologna. Nelle Marche non bastava la consigliera comunale di Macerata che giustifica i rapporti con la mafia. Ora ...

Non si placa la bufera sull'assessora alla Cultura del comune di Ancona in quota Fratelli d'Italia, Anna Maria Bertini che in conferenza stampa per rivendicare le sue doti di amministratrice oculata ...... nonché possedere almeno 15 milioni di impressioni totalipropri post negli ultimi tre mesi e ... quando molti utenti di Twitter hanno scoperto di aver ottenutodalla piattaforma : la funzione ...... anche nelle prossime settimane dovreste avere più attenzione su questo settore, più chevostri ... E' un buon momento per sviluppare idee per fareo trovare modi nuovi e migliori per gestire ...

"Sui soldi sono ebrea", non si placa bufera su frase assessora FdI ... Entilocali-online

Mentre in conferenza stampa illustra i programmi dell'assessorato, per decantare le sue doti di oculata risparmiatrice nella gestione dei soldi pubblici, scivola malamente e afferma che «su queste ...«Prima o poi dovremo tornare a remunerare i conti correnti» è sicuro Angelo Baglioni (Osservatorio Monetario Cattolica): «le grandi banche hanno molto potere di mercato, sta ai clienti muoversi tra is ...