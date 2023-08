Sudtirol | Merola | «Serie B? Bisogna promuovere una riforma dei campionati più moderna»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Federico, consigliere di amministrazione delha parlato durante il Consiglio direttivo della LegaB Federico, consigliere di amministrazione delha parlato durante il Consiglio direttivo della LegaB. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Di solito il consenso sulla persona arriva solo quando il comportamento di un club e dei suoi sostenitori è “universalmente” apprezzato. E quindi un merito collettivo e non individuale. Non si tratta, però, di un privilegio ma di una responsabilità. Prima di tutto quella di far funzionale le cose, ovvero garantire a tutte le società il regolare svolgimento della stagione nel rispetto dell’equa competizione, valore fondamentale. L’equa competizione dev’essere garantita sia sul campo che fuori, per questo ...

"La decisione è una uscita di orgoglio per dire basta al caos" ha commentato all'Ansa Federico, socio e consigliere deleletto oggi nel consiglio direttivo della Lega Serie B (insieme ..."La decisione è una uscita di orgoglio per dire basta al caos" ha commentato all'Ansa Federico, socio e consigliere deleletto oggi nel consiglio direttivo della Lega Serie B (insieme ..."La decisione è una uscita di orgoglio per dire basta al caos", ha commentato Federico, socio e consigliere deleletto oggi nel consiglio direttivo della Lega Serie B (insieme al ...

SudTirol, Merola: "Se riusciremo a salvarci, verrà anche il momento di poter alzare l'asticella" TUTTO mercato WEB

Federico Merola, consigliere d’amministrazione del Sudtirol e neo consigliere della Lega B, ha parlato a Corriere dell’Alto Adige in merito alle questioni extracampo, ...Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B nella sede di via Rosellini con tutte le società presenti. Il Parma era rappresentato dal direttore operativo Stefano Perrone. In apertura si è pr ...