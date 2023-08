Strage di Bologna | Rocca salva De Angelis | Opinioni personali | valuterò Ma Piantedosi non ci sta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non si arresta la polemica sul post scritto su Facebook da Marcello De, ex terrorista nero e cognato dell'ex Nar, Luigi Ciavardini - all'ergastolo insieme a Mambro, Fioravanti e Cavallini, tra ...

La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'di. Il caso De Angelis agita il governo' apre il maggiore quotidiano nazionale. Tema che torna anche nel fondo ('Ossessioni e memoria'). A ...'So per certo che con ladinon c'entrano nulla Fioravanti , Mambro e Ciavardini . Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza'. Marcello De Angelis non arretra di un millimetro e del resto, a dispetto ...Il ministro dell'Interno ha parlato anche delladidopo la bufera scatenata dalla dichiarazioni del responsabile della Comiunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis . "Ho più ...

Strage di Bologna, Rocca: 'De Angelis parla a titolo personale, valuterò' Agenzia ANSA

Una volta Renato Curcio – durante il processo alle Br a Torino – lesse un comunicato, di quelli che all’epoca si etichettavano come “deliranti”, ...So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza Le parole di De Angelis - che a seguito delle polemiche ...