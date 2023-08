Strage di Bologna | Piantedosi | “Terrorismo neofascista” L’associazione dei famigliari delle vittime contro De Angelis | “Deve dimettersi e vergognarsi”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il caso di Marcello De, portavoce della Regione Lazio, che dice di sapere che gli ex Nar condannati definitivamente sono innocente e di fronte all’indignazione generale e nel silenzio della destra ribadisce la sua posizione, non si è chiuso con la tiepida nota del governatore Francesco Rocca: “Valuterò”. Il ministro dell’Interno, Matteoche era presente alla cerimonia dell’anniversario il 2 agosto, dice al Corriere della Sera: “Ho più volte detto pubblicamente che la matrice accertata è quella riferita esclusivamente alla verità giudiziaria, che ci ha consegnato una responsabilità invertibile di personaggi militanti neldi quegli anni. Ho fatto chiaramente riferimento alla verità giudiziaria. Ogni strumentale polemica su questo argomento è opera di chi ...

Lo dice il ministro dell'Interno al Corriere della Sera, in merito al caso De Angelis, responsabile della Comunicazione della regione Lazio, esploso per le sue dichiarazioni sull'attentato alla ...... commentando le parole di Marcello De Angelis , ormai stranote, su Mambro, Fioravanti e Ciavardini per lui estranei alladi, contro ogni evidenza giudiziaria. "C'è un disegno nel ...Marcello De Angelis, ex estremista di destra, ha sostenuto che i terroristi neofascisti condannati siano in realtà ...

Strage di Bologna, Rocca: 'De Angelis parla a titolo personale, valuterò' Agenzia ANSA

Il ministro dell'Interno interviene dopo le parole del responsabile della Comunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis, che ha negato ...Il leader neofascista di Forza nuova, Roberto Fiore, alla fine degli anni Settanta era il capo di Terza posizione e con Marcello De Angelis — l’ex estremista nero oggi nella bufera — dopo la strage di ...