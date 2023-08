Strage di Bologna | Piantedosi | ' La matrice è neofascista | è incontrovertibile'

... Meno fuffa, più realtà la chiave per risolvere il rebus opposizione De Luca terzo Tutto sul governatore dem che vuole ricandidarsi anche oltre le regole 'So per certo che con ladi...Le inquietanti polemiche sulle responsabilità delladidividono lo stesso governo Meloni, dopo le ignobili parole di Marcello De Angelis. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ribadisce la verità accertata dalle sentenze. "Ho più ...Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Corriere della Sera, ancora in merito alla rivendicazione d'innocenza a nome dei condannati per ladida parte di Marcello De Angelis,...

Strage di Bologna, Rocca: 'De Angelis parla a titolo personale, valuterò' Agenzia ANSA

L'ex terrorista "assolve" Fioravanti, Mambro e Ciavardini per la strage del 2 agosto 1980. Schlein: "Non accettiamo tentativi di riscrivere la storia". Maggioranza in apprensione. Il ministro Piantedo ...La Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale (Ecowas) non è ancora sufficientemente pronta a usare la forza militare contro i golpisti in Niger, afferma il Wall Street Journal citando un ...