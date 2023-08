Strage di Bologna | le parole di De Angelis sono frutto di una studiata operazione di revisionismo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Quando Pino Rauti, fondatore del gruppo stragista Ordine nuovo, rientrò nel Movimento sociale guidato da Almirante, alla fine del 1969, il giornale del partito titolò entusiasta: “Un rientro che tutto il partito saluta con gioia”. Rauti disse a una riunione di camerati tenuta a Roma che era giunta l’ora di “aprire l’ombrello”. Lo diceva anche Carlo Maria Maggi, il reggente di On nel Triveneto, mandante delladi Piazza della Loggia. Ando? proprio così: il Movimento sociale era un porto sicuro per i terroristi. Quando Gianfranco Bertoli lanciò la bomba alla questura, il 17 maggio del 1973, Almirante passò un momentaccio: qualche tempo prima l’attentatore aveva partecipato all’assalto al municipio di Padova orchestrato dalla federazione cittadina del suo partito. L’elenco è lungo, a riprova che l’Msi fu la vera anomalia della Repubblica antifascista: oggi i suoi ...

'Ogni strumentale polemica su questo argomento è opera di chi pretende di avere l'esclusiva dell'indignazione rispetto a una delle pagine più dolorose e vergognose della nostra storia', ha proseguito Marcello De Angelis, il portavoce del presidente della Regione Lazio e già militante di estrema destra, nella sua uscita sui social propone una tesi sulla strage di Bologna non solo già smentita dalle sentenze, ma in cui omette il punto essenziale che mette fuori gioco ogni pista alternativa: i mandanti.

Le sue parole nelle ore in cui correva l’anniversario della strage della stazione di Bologna, il 2 agosto scorso (nel 1980 rimasero uccise nell’esplosione 85 persone, oltre 200 i feriti), hanno ...Le parole sulla strage di Bologna di Marcello De Angelis, ex militante di estrema destra e responsabile comunicazione per la Regione Lazio, hanno ...