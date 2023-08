Strage di Bologna | Francesco Rocca | “Meloni ovviamente non e’ felice | vedrò De Angelis oggi stesso”

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Giorgianon e’per quanto accaduto e mi ha chiesto di approfondire e di chiarire con De. Per questo lo vedro’”, così il presidente della Regione Laziosul caso del suo responsabile della comunicazione istituzionale Il governatore del Lazio,(Ansa Foto) Notizie.comRumors e ricostruzioni per una volta non sono state completamente smentite. E’ stato lopresidente della Regione Lazioad ammettere che il presidente del Consiglio Giorgianon sia troppo feloce per la vicenda Marcello De, ovvero il suo responsabile della ...