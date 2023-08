Strage di Bologna e neofascisti | cosa dicono le sentenze? Segui la diretta con Peter Gomez

... Francesco Rocca, è tornato sulla polemica nata dalle dichiarazioni del capo della comunicazione istituzionale della Pisana sulle sentenze delladi. 'Credo che vedrò Marcello De ...Supoi troppe questioni sono rimaste aperte': Giampiero Mughini lo ha detto in un'intervista al Tempo , riferendosi alladie alle parole di Marcello De Angelis , capo della ......ad annunciare l'incontro con il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Marcello De Angelis dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni sui responsabili delladi. ...

Strage di Bologna, Rocca: 'De Angelis parla a titolo personale, valuterò' Agenzia ANSA

Le dichiarazioni sulla strage di Bologna del responsabile della Comunicazione della Regione Lazio, Marcello De Angelis, non sono piaciute a Giorgia Meloni. Lo ha confermato il presidente della Regione ...Simona Maggiorelli (Direttrice di Left): "Ci sono state omissioni, da parte del governo, o non voler riconoscere le matrici. Quando ci fu l'assalto alla sede della CGIL, Giorgia Meloni disse che non ...