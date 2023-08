Strage di Bologna | De Angelis si scusa ma non fa passi indietro | ' Mi dispiace aver creato disagi'

Prova a far chiarezza Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione della Regione Lazio, dopo il caso politico - istituzionale scoppiato per le sue dichiarazioni sulladi. "Con l'attentato non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. E neanche la matrice fascista", aveva detto nei giorni dell'anniversario parlando, e forse lì stava il ...Lazio,dopo parole su"Esprimo quindi dubbi così come molti li hanno espressi sulla sentenza definitiva su Sofri senza per questo essere considerati dei depistatori o persone che ...... Marcello De Angelis , al centro di un grosso caso politico dopo le sue dichiarazioni a proposito dellaalla stazione didel 2 agosto 1980.

Strage Bologna, De Angelis non si dimette: "Chiedo scusa a chi ho offeso, ma serve la verità completa" TGCOM

Fra queste e prima di tutte, la Presidenza della nostra Repubblica. In merito alla più che quarantennale ricerca della verità sulla strage di Bologna, l’unica mia certezza è il dubbio“. Con un nuovo ...Marcello De Angelis si scusa ma non parla di dimissioni dalla Regione Lazio. Il responsabile della Comunicazione, voluto dal governatore Francesco ...