Strage di Bologna | da dove viene la pista palestinese e cosa dicono le indagini e i documenti del Viminale

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) La cosiddetta “” per ladella stazione diè stata già oggetto di indagine. L’inchiesta è terminata nel 2014 con un’archiviazione. Anche se oggi c’è chi, come Marcello De Angelis, continua a propugnare l’innocenza di Francesca Mambro, Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini parlando di deggi e di verità nascoste. Persino dalle istituzioni. Mentre in realtà l’unico deggio accertato sulladiè quello che ha portato alla condanna a dieci anni per gli ufficiali del Sismi Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte e al consulente Francesco Pazienza. Per aver agito «al fine di assicurare l’impunità agli autori della». Ovvero l’estrema destra eversiva. La «matrice neofascista» ...