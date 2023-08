Strage Bologna | Lepore umilia la destra | “Atteggiamento inquietante”

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) In merito alla vicenda riguardante ladi, il sindaco della città felsinea Matteoha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Repubblica” dove ha attaccato pesantemente laNon si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica un attacco del genere, nei confronti della, ma in questa occasione Matteoci è andato giù davvero in maniera pesante. Lo ha ribadito in una intervista al quotidiano “La Repubblica” dove l’argomento principale è quello relativo alladidove continuano ad esserci polemiche. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni da parte di personaggi della politica (in particolar modo quelli di). In particolar modo in merito alle ultime ...