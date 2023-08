Strage Bologna | De Angelis non si dimette | Chiedo scusa a chi ho offeso | ma serve la verità completa

AGI - Continua a esprimere dubbi sulladi, ma chiede scusa a tutti coloro che, leggendo i suoi post su Facebook, sono rimasti 'turbati' o sono stati risucchiati in una situazione che ha assunto dimensioni per me ...Leggi Anchedi, 'Fioravanti e Mambro innocenti': bufera su De Angelis Leggi Anche, Piantedosi: matrice accertata è neofascista - Il presidente del Lazio Rocca: 'Meloni non felice per le polemiche, vedrò De Angelis' 'Nel ribadire il mio rispetto per la Magistratura, ...... ex terrorista nero e cognato dell'ex Nar, Luigi Ciavardini - all'ergastolo insieme a Mambro, Fioravanti e Cavallini, tra gli altri capi di imputazione, per ladi- e oggi responsabile ...

Strage Bologna, De Angelis non si dimette: "Scuse a chi ho offeso ma serve verità completa" TGCOM

Fra queste e prima di tutte, la Presidenza della nostra repubblica. In merito alla più che quarantennale ricerca della verità sulla strage di Bologna, l’unica mia certezza è il dubbio. Dubbio ...Fra queste e prima di tutte, la Presidenza della nostra Repubblica. In merito alla più che quarantennale ricerca della verità sulla strage di Bologna, l’unica mia certezza è il dubbio“. Con un nuovo ...