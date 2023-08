“Stefano De Martino e Belen torneranno insieme” | la previsione che fa ben sperare i fan

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 agosto 2023)DeRodriguez? Così pare, stando al settimanale Nuovo TV. Ecco chi starebbe facendo da Cupido Secondo il settimanale Nuovo Tv,DeRodriguezpresto. Proprio al conduttore Rai e alla showgirl il settimanale ha dedicato la copertina in edicola. Pare che dietro ci sarebbe lo zampino della nota conduttrice Maria De Filippi, che starebbe “lavorando” per fare in modo che i due facciano la pace. Leggi anche–> Edoardo Donnamaria rompe il silenzio: ecco cosa ha dichiarato “, non è finita: presto! Maria lavora già per farli ricucire” si legge ...