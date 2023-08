Sport in acqua. La fucina del Nuoto Uisp 2003 ancora una volta cresce campioni

Tante medaglie e molti risultati di prestigio ai campionati regionali estivi. Oltre 60 atleti in ...E hai voglia a passare a più riprese il rullo asciuga... Condizioni quasi estreme, certo inadatte per saltare in alto. Così Gianmarco Tamberi, per onorare gli organizzatori e i circa 900 ...Andamento speculare sul campoManiva dove l'argentino Villanueva (n.494 Atp) regola l'azzurro Massacri con il punteggio di 6 - 1 6 - 2. Bene invece Federico Iannaccone che si impone con un 6 - ...

Sport in acqua. La fucina del Nuoto Uisp 2003 ancora una volta ... Quotidiano Sportivo

Per le vacanze in Abruzzo c'è un'ampia scelta di posti da visitare, tra borghi medievali e acque cristalline: ecco che cosa non perdere ...VENEZIA - Acqua alta in piazza San Marco a Venezia. La prima domenica di agosto regala uno scenario insolito per l’estate. Nel centro della città migliaia di turisti si sono ...