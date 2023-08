Spari in strada nel Napoletano | danneggiate alcune auto

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in, nella tarda serata di ieri, a Casalnuovo di Napoli. In viale dei Pini sono statediverse: una Fiat 500X parcheggiata in, in uso ad un 45enne già noto alle forze dell’ordine ed una jeep Renegade di un 30enne del posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della locale Tenenza. Repertati 9 bossoli 9×21 e un proiettile inesploso calibro 7.65 Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

