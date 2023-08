Sotto le stelle di Lucignano la cena nella Piazza dei desideri

Nella magica notte di San Lorenzo, Giovedi 10 Agosto ore 20,30, ritorna a Lucignano in Piazza del Tribunale, la tanto attesa "Cena in PiazzaleIl bilancio della Confcommercio, che cura la regia dell'evento insieme al Comune di Cortona... quando l'economia spagnola si indeboliva, la disoccupazione saliva alle. È vero che nel ... La Spagna è anche il Paese con il più alto numero di giovanii 25 anni senza lavoro (27,4%), ...

Cinema Sotto Le Stelle, i film in programma dal 7 al 13 agosto Live Comune di Venezia

Alle ore 21.00 il solarium di Malawi Beach si animerà con la proiezione del cartoon “Il Re Leone” che inaugurerà la stagione del Cinema Sotto le Stelle. A partire dal 10 agosto e per tutti i giorni ...Il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità a Millepioppi, a Salsomaggiore Terme (PR) nel Parco dello Stirone e del Piacenziano, è il punto di ritrovo per poi andare in un punto buio del parco per ...