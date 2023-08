Soros e l' odio sguaiato verso la Cina | Pechino fortilizio di resistenza all' imperialismo globalista a stelle e strisce

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Era il 16 agosto del 2021 quando Giorgio, che per gli allineatissimi media occidentali figura come un filantropo e non come un capitalista multimilionario, cinguettava: "considero Xi Jinping il più grande nemico della società aperta". Dove naturalmente la società aperta in questione coincide c