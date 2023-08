Sorella di Céline Dion condivide triste aggiornamento sulla salute della cantante

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ladi, Claudette, ha fornito unsullo stato didi Power Of Love, che purtroppo ha dovuto annullare il suo tour mondiale a causa di una diagnosi di sindromepersona rigida. Claudette ha condiviso che, 55 anni, è sotto la curaLinda e collabora strettamente con ricercatori specializzati per la rara patologia. “Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”, ha rivelato Claudette, secondo SheMazing. Ha sottolineato cheaveva bisogno di riposo, dato che tende ad andare oltre durante le esibizioni, puntando sempre ...

Un carattere forte quello di Celine Dion che - continua la sorella - 'lavora ogni giorno per cercare di tornare a dare vigore al suo corpo'. Celine Dion si sta dedicando con impegno anche a mantenere la