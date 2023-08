Sono Dio E | dopo essersi iniettato coca in vena | assale il poliziotto

(Di lunedì 7 agosto 2023) La follia di un 50enne ad Ancona: in evidente stato di alterazione, ha aggredito uno dei poliziotti intervenuti per calmarlo

... Baturi afferma che "la Chiesa deve andare, inquieta ma certa, versoe verso gli uomini; la ...Suore Dorotee della Frassinetti la grande cappella ha ospitato decine di Messe dei gruppi che...In sintesi Sound of Freedom si è affermato come un film in grado di portare un messaggio potente e universale: " I figli dinonin vendita ", come sottolineato da Jim Caviezel nell'ultimo ...Mi sento in cammino con voi e vorrei farvi sentire che vivicino nelle gioie e nelle ... con i suoi pastori sempre, proprio sempre, pronti e disponibili a elargire il perdono di, come canali ...

"Io sono Dio, vi prendo a botte". Reagisce agli agenti che lo bloccano il Resto del Carlino

Lo avrebbe fatto con tono di sfida a quanto pare, cercando di provocarli. E subito dopo avrebbe rincarato la dose. “Sono Dio, non ho paura di voi”, avrebbe detto infatti ai poliziotti, stando ...La lettera del Papa ai Sacerdoti della Diocesi di Roma e li mette in guardia dal clericalismo e spiega in cosa consiste lo spirito saceerotale ...