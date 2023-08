Sondaggi politici elettorali oggi 7 agosto 2023 | Fratelli d’Italia torna sopra il 29% | Pd sfiora il 20%

(Di lunedì 7 agosto 2023)– L’ultimoo realizzato da Termometro politico, con interviste realizzate tra il 26 e 27 luglio, mostra lievi variazioni rispetto alla settimana scorsa, con, sempre primo partito, cheal didel 29% grazie a un +0,3%. Lega e Forza Italia sono ancora in difficoltà, perdendo rispettivamente 0,3 e 0,2 punti percentuali: il Carroccio è dato al 9,1%, mentre gli azzurri sono al 7,3%. Salgono, invece, Partito Democratico (19,7%, con +0,2% rispetto all’ultima rilevazione) e Movimento 5 Stelle (anche qui variazione di +0,2% per ...

Secondo gli ultimi, il sostegno al partito di destra AfD continua a crescere. L'AfD è ora ... Ein Manifest , Verlag Antoaios, Schnellroda, 2023) " in cui ha esposto i suoi obiettivi, ...Se il campo largo si vede dal mattino, le manovre di Pd e Movimento 5 Stelle sui temi convergenti come salario minimo e difesa del reddito di cittadinanza delle origini, sono destinate a schiantarsi ...Il partito neiconta di un sostegno tra il 19% e il 22% ed ha recentemente vinto le ... Nei pianidell'AfD c'è quello di rifondare l'Unione come ' Federazione di nazioni europee" , ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia torna sopra il 29%, Pd sfiora il 20% Fanpage.it

A questo dato si aggiungere l'analisi di John Della Volpe, direttore dei sondaggi all'istituto di politica Kennedy di Harvard, che ha sottolineato come il partito progressista sia destinato ad avere ...Il manifesto dell’eurodeputato tedesco segna una virata rossobruna contro «il radicalismo del mercato», su tesi simili a quelle della Linke.