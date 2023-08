Sommer | terminate le visite mediche! Pausa e poi sede Inter | il punto

(Di lunedì 7 agosto 2023)ha terminato anche la seconda parte dellemediche, quindi quelle al CONI. Nel pomeriggio la firma sul contratto con l’. Sarà lui il nuovo portiere nerazzurro. TUTTO FATTO – Yannha lasciato il CONI dopo avere effettuato la seconda parte dellemediche. Tutto fatto dunque per il portiere svizzero che sarà il nuovo rinforzo tra i pali a disposizione di Simone Inzaghi già a partire dalla giornata di domani. Adesso piccolapranzo per il giocatore arrivato ieri pomeriggio a Milano, poi direttamente inper firmare il suo nuovo contratto fino al 2026 e successivamente andrà ad Appiano Gentile per presentarsi ai suoi nuovi compagni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Il portiere svizzero Yann Sommer arriva dal Bayern per circa 6 milioni di euro e raccoglie la pesante eredità di Onana ...